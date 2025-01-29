Джулия Фокс снялась для рекламы обнаженной в метро

Американская актриса и модель итальянского происхождения Джулия Фокс снялась в откровенном образе для рекламы канадского косметического бренда MAC. Соответствующие кадры публикует журнал The Cut.

34-летняя знаменитость представила новую линию нюдовых помад марки. На одном из полученных кадров она позировала, стоя полностью обнаженной в вагоне метро и держась за поручень.

При этом манекенщице уложили волосы оттенка блонд в прическу с кудрями в стиле ретро и сделали макияж, используя указанную помаду. Также артистка продемонстрировала обесцвеченные брови, наращенные ресницы и длинные ногти.

В декабре 2024 года Фокс также снялась обнаженной для рекламы выставки японской художницы Яёи Кусамы.