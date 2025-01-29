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14:08, 29 января 2025Экономика

Евросоюз спровоцировал скачок цен на один цветной металл

Bloomberg: Алюминий подорожал из-за планов ЕС запретить его импорт из РФ
Кирилл Луцюк

Фото: Ilya Naymushin / Reuters

На Лондонской фондовой бирже цены на алюминий выросли на 0,7 процента, до 2 тысяч 590 долларов за тонну. Об этом сообщило издание Bloomberg.

По мнению его экспертов, такое развитие событий было спровоцировано новостью о планах Европейского союза постепенно запретить импорт этого цветного металла из России. Издание напомнило, что с момента начала российско-украинского конфликта Евросоюз неоднократно призывали к таким шагам. Однако некоторые государства — члены этого союза выступали против подобных действий, ссылаясь на невозможность полностью заменить российский импорт.

По данным UN Comtrade, за первые 11 месяцев 2024 года ЕС закупил у России около 320 тысяч тонн необработанного алюминия, что составляет шесть процентов от общего объема импорта.

Ранее стало известно, что в Брюсселе задумались о введении новых санкций против РФ, которые в числе прочего предполагают поэтапный запрет на приобретение российского алюминия. Впрочем, некоторые импортеры смогут в рамках квот в течение года импортировать данный цветной металл. За этим последует полный запрет.

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