ФСБ России выявила подпольную лабораторию по производству драгметаллов из вторсырья

В Подмосковье ФСБ выявила подпольную лабораторию по переработке драгметаллов

В Подмосковье сотрудники ФСБ выявили подпольную лабораторию по производству драгоценных металлов из вторичного сырья, предназначенных для продажи на теневом рынке, и задержали преступную группу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ведомства.

По данным ЦОС, очистка от примесей вторичного сырья, содержащего драгоценные металлы, проводилась химическим способом. После этого драгметаллы передавались поставщикам за денежное вознаграждение для вывода в теневой оборот или вывоза за рубеж.

