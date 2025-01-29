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11:05, 29 января 2025Силовые структуры

ФСБ России выявила подпольную лабораторию по производству драгметаллов из вторсырья

В Подмосковье ФСБ выявила подпольную лабораторию по переработке драгметаллов
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

В Подмосковье сотрудники ФСБ выявили подпольную лабораторию по производству драгоценных металлов из вторичного сырья, предназначенных для продажи на теневом рынке, и задержали преступную группу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ведомства.

По данным ЦОС, очистка от примесей вторичного сырья, содержащего драгоценные металлы, проводилась химическим способом. После этого драгметаллы передавались поставщикам за денежное вознаграждение для вывода в теневой оборот или вывоза за рубеж.

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