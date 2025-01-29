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03:37, 29 января 2025Бывший СССР

Гагин обвинил ВСУ в подрыве шахты в Красноармейске

Гагин обвинил ВСУ в подрыве шахты по добыче коксующегося угля в Красноармейске
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Военно-политический эксперт Ян Гагин заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) подорвали крупнейшее угледобывающее предприятие, пока еще находящееся под контролем Украины, — шахту по добыче коксующегося угля в Красноармейске (украинское название — Покровск) в ДНР. Его слова приводит РИА Новости.

«Взорвали для того, чтобы она не досталась России. Это было единственное месторождение коксующегося угля на Украине», — отметил Гагин.

Эксперт не уточнил масштаб разрушений. По его мнению, инцидент представляет собой угрозу существованию металлургической промышленности Украины.

Ранее Гагин заявил об обреченности гарнизона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Великой Новоселке. По его словам, украинские войска испытывают серьезный дефицит боеприпасов и проблемы с ротацией.

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