Гагин обвинил ВСУ в подрыве шахты в Красноармейске

Гагин обвинил ВСУ в подрыве шахты по добыче коксующегося угля в Красноармейске

Военно-политический эксперт Ян Гагин заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) подорвали крупнейшее угледобывающее предприятие, пока еще находящееся под контролем Украины, — шахту по добыче коксующегося угля в Красноармейске (украинское название — Покровск) в ДНР. Его слова приводит РИА Новости.

«Взорвали для того, чтобы она не досталась России. Это было единственное месторождение коксующегося угля на Украине», — отметил Гагин.

Эксперт не уточнил масштаб разрушений. По его мнению, инцидент представляет собой угрозу существованию металлургической промышленности Украины.

Ранее Гагин заявил об обреченности гарнизона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Великой Новоселке. По его словам, украинские войска испытывают серьезный дефицит боеприпасов и проблемы с ротацией.