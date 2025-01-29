Глава разведки Украины прокомментировал заявление о судьбе страны нецензурным анекдотом

Глава ГУР Украины Буданов прокомментировал заявление о судьбе страны анекдотом

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) при Министерстве обороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) прокомментировал свое заявление о судьбе страны нецензурным анекдотом. Ролик с комментарием главы разведки опубликовало в Telegram издание «Страна.ua».

«Сидят две бабки во дворе, и одна другой говорит: "Смотри, пошла, а дочь у нее шлендра". Другая говорит: "Так у нее же сын". Ну, пусть всем теперь рассказывает, что это не так», — рассказал анекдот Буданов.

27 января издание «Украинская правда» со ссылкой на источники в парламентских кругах сообщило о закрытом заседании Верховной Рады, посвященном реальному положению украинской армии на фронте. По информации прессы, на заседании Буданов заявил, что существование Украины может оказаться под угрозой, если Киев и Москва не начнут переговоры до лета 2025 года.

Позднее в ГУР заявили о недостоверности передачи слов Буданова. В ведомстве подчеркнули, что публикация сообщений об официальных совещаниях с грифом секретности вредит безопасности Украины.