Названы города России с наибольшим приростом новостроек

«Движение.ру»: Ростов-на-Дону стал лидером по строительству в России

Ростов-на-Дону возглавил рейтинг российских городов с наибольшим приростом новостроек. О лидерах по строительству в стране пишут «Известия» со ссылкой на исследование агентства «Движение.ру» и компании DEVISION.

За последний год в Ростове-на-Дону число новых стройпроектов увеличилось на 34 процента. По итогам 2024 года лучшие показатели также продемонстрировали Казань и Уфа — в этих городах площади текущей застройки выросли на 32 и 30 процентов соответственно. В пределах 20-30 процентов вырос объем строительства в Екатеринбурге, Хабаровске, Тюмени, Владивостоке и Перми.

Меньше всего проектов в 2024 году стартовало в Краснодаре (показатель опустился на 7,1 процента), Самаре (8,8 процента) и Ижевске (11,7 процента). В Санкт-Петербурге объемы строительства сократились на 21 процент. При этом в Северной столице площади строительства снижаются уже четыре года подряд.

Ранее стало известно, в каких городах России сильнее всего подорожала аренда комнат. Лидером топа оказалась Казань — там ставки поднялись на 47 процентов, до 15,8 тысячи рублей в месяц. Следом идут Волгоград и Омск.