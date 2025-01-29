Российский губернатор опубликовал кадры полуразрушенного из-за атаки ВСУ дома

Белгородский губернатор Гладков опубликовал кадры с места атаки ВСУ на жилой дом

В сети появились кадры полуразрушенного в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) жилого дома в Белгородской области. Их публикует губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

На кадрах виден дом, который серьезно разрушен. В правой его части обвалились этажи, вокруг здания разбросаны горы обломков. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб, на место прибыл и сам Гладков.

Как отметил губернатор, специалисты проведут экспертизу здания — соответствующее поручение Гладков дал министру строительства Оксане Козлитиной. Полуразрушенный дом сейчас охраняют бойцы самообороны, добавил глава региона.