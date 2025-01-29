Испанские силовики украли у российских моряков Сталина

Испанские силовики украли у российских моряков сигареты и бюст Сталина

Испанские силовики украли у русских моряков, находившихся на судне Baltic Summer у берегов Португалии, сигареты, более одной тысячи долларов и бюст советского лидера Иосифа Сталина. Об этом пишет The Maritime Executive.

Российские моряки были задержаны Военно-морскими силами Испании по подозрению в плавании в Южную Америку с целью якобы сбыта наркотиков. В порте Виго им был устроен допрос, по итогам которого экипаж доказал свою невиновность. По возвращении на судно выяснилось, что часть имущества исчезла. О его дальнейшей судьбе ничего неизвестно.

Испанские и американские спецслужбы задержали контейнеровоз Baltic Summer с российским экипажем 27 января. Проведенная проверка не выявила наркотиков на судне, поэтому экипаж в составе 23 человек отпустили в порт назначения.