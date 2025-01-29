В Италии одобрили указ о продолжении военной помощи Украине

Парламент Италии одобрил указ о продолжении военной помощи Украине

Нижняя палата парламента Италии одобрила указ о продолжении военной помощи Украине до 31 декабря 2025 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на агентство ANSA.

Как отметило издание, этот указ уже ранее прошел одобрение в верхней палате (Сенате). За него проголосовали 192 депутата, в числе которых представители правящей коалиции, а также некоторых оппозиционных партий.

Против высказался 41 человек из «Движения "5 звезд"», выступающего за прекращение снабжения Украины оружием, а также Альянса зеленых и левых.

Ранее правительство Италии одобрило декрет о продлении оказания помощи Украине еще на год, до 31 декабря 2025 года.