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00:45, 29 января 2025Мир

В Италии одобрили указ о продолжении военной помощи Украине

Парламент Италии одобрил указ о продолжении военной помощи Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Mauro Scrobogna / Globallookpress.com

Нижняя палата парламента Италии одобрила указ о продолжении военной помощи Украине до 31 декабря 2025 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на агентство ANSA.

Как отметило издание, этот указ уже ранее прошел одобрение в верхней палате (Сенате). За него проголосовали 192 депутата, в числе которых представители правящей коалиции, а также некоторых оппозиционных партий.

Против высказался 41 человек из «Движения "5 звезд"», выступающего за прекращение снабжения Украины оружием, а также Альянса зеленых и левых.

Ранее правительство Италии одобрило декрет о продлении оказания помощи Украине еще на год, до 31 декабря 2025 года.

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