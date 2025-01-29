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18:02, 29 января 2025Силовые структуры

Избившего следователя из-за девушки гаишника осудили

В Башкирии суд приговорил гаишника за избиение следователя из-за девушки
Варвара Митина (редактор)

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

В Башкирии суд приговорил инспектора ГАИ к трем с половиной годам колонии общего режима за избиение следователя из-за девушки. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

В октябре 2023 года осужденный остановил автомобиль следователя, с которым начала встречаться любимая им девушка. Сотрудник следственных органов был пьян, но отказался пройти тест. Тогда автоинспектор составил протокол, а далее бросил водителя на асфальт, надел на него наручники и повез в отделение, где избил.

Ранее суд в Твери приговорил к четырем годам колонии общего режима инспектора ДПС из Санкт-Петербурга, сломавшего ключицу оперативнице во время конфликта в отделе полиции.

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