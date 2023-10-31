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18:33, 31 октября 2023Силовые структуры

Инспектор ДПС сломал ключицу оперативнице и отправился в колонию на четыре года

Суд в Твери дал 4 года колонии инспектору ДПС, сломавшему ключицу оперативнице

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Суд в Твери приговорил к четырем годам колонии общего режима инспектора ДПС из Санкт-Петербурга, сломавшего ключицу оперативнице во время конфликта в отделе полиции. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

Осужденного взяли под стражу прямо в зале суда. Его лишили права занимать должности в правоохранительных органах сроком на два года.

Конфликт между инспекторами ГИБДД и девушкой-оперативником случился 1 февраля 2022 года в отделе полиции Василеостровского управления МВД. Разговор на повышенных тонах закончился дракой, в результате которой пострадавшая получила закрытый перелом левого плеча.

Позже всех участников потасовки уволили из правоохранительных органов.

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