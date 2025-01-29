Следователи показали видео с избиением россиянином контролера в автобусе

В Москве нападение мужчины на женщину-контролера в автобусе попало на видео

В Москве россиянин стал фигурантом уголовного дела после того, как применил насилие к контролеру в салоне автобуса. Избиение попало на видео. Ролик в среду, 29 января, показало столичное управление следственного комитета России (СКР).

На кадрах видно, как мужчина хватает женщину-контроллера со спины и с силой швыряет ее расположенный для пассажиров в автобусе поручень. Возбуждено уголовное дело применение насилия в отношении представителя власти. В ходе допроса обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

14 января в Петербурге кондуктор и контролер избили пассажира за отказ повторно оплатить проезд