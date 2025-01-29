Лежащий в гробу мертвец моргнул во время похорон

В Доминиканской республике умерший мужчина моргнул в гробу

В Доминиканской республике приглашенные на похороны гости увидели, как покойный моргнул. Об этом пишет Daily Mail.

Близкие покойного во время церемонии прощания заметили, что лежащий в гробу мертвец несколько раз приоткрыл глаза. Ошеломленные гости достали смартфоны, чтобы заснять странное происшествие. Одна из присутствующих женщин предположила, что на самом деле мужчина жив и приходит в себя. Другие родственники предложили вызвать скорую помощь, чтобы отвезти его в больницу.

Когда ролик попал в интернет, некоторые пользователи предположили, что движение глаз мужчины — лишь оптическая иллюзия, которая стала следствием вспышки, отразившейся в не до конца закрытых глазах покойного. Другие сочли движение век внешним проявлением посмертных изменений в тканях и мышцах. После трупного окоченения мышцы людей иногда непроизвольно сокращаются.

Неизвестно, обратились ли участники похорон за помощью к медикам.

Ранее сообщалось, что житель Бразилии оказался живым через пять часов после того, как врачи больницы по ошибке отправили его в морг в мешке для трупов. В час ночи следующего дня сотрудник бюро открыл мешок и увидел, что мужчина жив: его глаза были открыты, и он дышал.