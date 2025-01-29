Мадонна жестко раскритиковала указ Трампа о трансгендерах

Певица Мадонна пристыдила Трампа за запрет службы в армии для трансгендеров

Американская певица Мадонна раскритиковала указ президента США Дональда Трампа, запретившего трансгендерам (в России «международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено) проходить службу в армии. Артистка поделилась своими эмоциями в социальной сети X (бывший Twitter).

«Ужасно грустно наблюдать, как новое правительство медленно разрушает свободу, за которую мы сражались годами и победили. Не сдавайтесь!» — призвала фанатов исполнительница, добавив к тексту эмодзи с разбитым сердцем и флагом движения ЛГБТ.

После инаугурации американский лидер подписал четыре указа о реформировании армии, в том числе указ, запрещающий трансгендерам проходить службу. Президент США также упразднил программы по обеспечению разнообразия, равенства и инклюзивности в армии.

Ранее дочь Мадонны Лурдес Леон снялась без белья для фотокниги известного визажиста.