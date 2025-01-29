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06:12, 29 января 2025Бывший СССР

МИД Азербайджана назвал дезинформацией публикации России о катастрофе в Актау

МИД Азербайджана назвал дезинформацией публикации России о катастрофе в Актау
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: РИА Новости

МИД Азербайджана посчитал дезинформацией некоторые публикации СМИ России об авиакатастрофе рядом с Актау. Об этом говорится в заявлении ведомства.

МИД утверждает, что в СМИ и некоторых официальных кругах России появились публикации, содержащие «дезинформацию» о Баку. Ведомство подчеркнуло, что это вызывает недоумение и противоречит сути и духу Декларации о союзническом сотрудничестве между двумя странами.

Ранее посла России в Баку Михаила Евдокимова пригласили в МИД Азербайджана из-за публикаций в прессе, связанных с авиакатастрофой вблизи Актау. «Было упомянуто, что результаты предварительного расследования трагического крушения самолета, принадлежащего "Азербайджанским авиалиниям", известны, идет работа по завершению расследования», — говорится в сообщении.

Самолет, выполнявший рейс Баку — Грозный, потерпел крушение под Актау утром 25 декабря 2024 года. На борту находились 67 человек, 38 из них не выжили.

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