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19:40, 29 января 2025Россия

Минобороны заявило об атаке на Крым и Белгородскую область

Минобороны России: ВСУ попытались атаковать Крым и Белгородскую область
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Dmitrii Iakimov / Shutterstock / Fotodom

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Крым и Белгородскую область. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

По данным министерства, попытки атак произошли в период с 17:45 до 18:55 по московскому времени.

Дежурные системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три беспилотника над Крымом и еще один над Белгородской областью, пояснили в оборонном ведомстве. Какой-либо другой информации в министерстве не предоставили.

После уничтожения беспилотников над Крымом воздушную тревогу объявили в Севастополе. Сообщение с предупреждением об опасности опубликовал губернатор Михаил Развожаев в 19:39 по московскому времени.

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