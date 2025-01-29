В Севастополе объявили воздушную тревогу

Губернатор Севастополя Развожаев сообщил о воздушной тревоге в городе

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о воздушной тревоге в городе. Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Внимание всем! Воздушная тревога», — написал чиновник под видео с сигналом опасности.

Какой-либо другой информации на данный момент нет. Telegram-канал, освещающий ситуацию на Крымском мосту, о закрытии объекта не сообщал.

В этот же день в Воронежской области объявили авиационную опасность. Губернатор Александр Гусев попросил находящихся на улице граждан зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие. Тем, кого тревога застала дома, глава области предложил укрыться в помещениях без окон и со сплошными стенами.