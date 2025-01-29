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19:35, 29 января 2025Россия

В Севастополе объявили воздушную тревогу

Губернатор Севастополя Развожаев сообщил о воздушной тревоге в городе
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о воздушной тревоге в городе. Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Внимание всем! Воздушная тревога», — написал чиновник под видео с сигналом опасности.

Какой-либо другой информации на данный момент нет. Telegram-канал, освещающий ситуацию на Крымском мосту, о закрытии объекта не сообщал.

В этот же день в Воронежской области объявили авиационную опасность. Губернатор Александр Гусев попросил находящихся на улице граждан зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие. Тем, кого тревога застала дома, глава области предложил укрыться в помещениях без окон и со сплошными стенами.

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