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14:13, 29 января 2025Россия

В отдаленном от границы российском регионе объявили авиационную опасность

Воронежский губернатор Гусев сообщил об авиационной опасности в регионе
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

В Воронежской области объявили авиационную опасность. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Уважаемые воронежцы! Внимание, в регионе объявляется авиационная опасность!» — написал чиновник.

Находящихся на улице граждан он попросил зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие. Тем, кого тревога застала дома, глава области предложил укрыться в помещениях без окон и со сплошными стенами.

Ранее стало известно, что в Воронежской области начали закрывать бомбоубежища, которые находятся на нескольких автозаправочных станциях. Причиной этому стало то, что местные жители стали использовать их в качестве туалетов.

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