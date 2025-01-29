В отдаленном от границы российском регионе объявили авиационную опасность

Воронежский губернатор Гусев сообщил об авиационной опасности в регионе

В Воронежской области объявили авиационную опасность. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Уважаемые воронежцы! Внимание, в регионе объявляется авиационная опасность!» — написал чиновник.

Находящихся на улице граждан он попросил зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие. Тем, кого тревога застала дома, глава области предложил укрыться в помещениях без окон и со сплошными стенами.

Ранее стало известно, что в Воронежской области начали закрывать бомбоубежища, которые находятся на нескольких автозаправочных станциях. Причиной этому стало то, что местные жители стали использовать их в качестве туалетов.