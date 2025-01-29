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09:12, 29 января 2025Россия

В атакуемом ВСУ российском регионе стали закрывать бомбоубежища

В атакуемой ВСУ Воронежской области стали закрывать бомбоубежища
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

В атакуемой Вооруженными силами Украины (ВСУ) Воронежской области стали закрывать бомбоубежища. Об этом сообщает Telegram-канал «Большой воронежский».

Речь идет об укрытиях на нескольких автозаправочных станциях, которые местные жители стали использовать в качестве туалетов. После этого укрытия стали пломбировать, на некоторых даже поставили железные двери.

Воронежская область регулярно подвергается атакам украинских беспилотников. Так, 28 января глава региона Александр Гусев предупредил жителей об очередном налете.

В ночь на 29 января ВСУ выпустили по российским регионам свыше ста беспилотников. Под ударом оказались сразу девять регионов. Больше всего летательных аппаратов — 47 штук — сбили над Курской областью.

ЖЗЛ
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