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19:15, 29 января 2025Силовые структуры

Многодетная россиянка распространяла наркотики и попала под арест

В ХМАО суд арестовал многодетную мать за распространение наркотиков
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) Лангепасский городской суд арестовал 22-летнюю многодетную мать, подозреваемую в распространении наркотиков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

По данным следствия, в деле есть второй подозреваемый — 40-летний мужчина. В отношении обоих фигурантов возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере»). На допросе фигурантка пояснила, что реализует наркотики через тайники. Она призналась, что вместе со своим знакомым они уже разложили свертки с наркотиком в 10 тайниках. По указанным ею координатам полицейские обнаружили и изъяли наркотические средства.

По данным следствия, девушка вступила в сговор с неизвестным, который оставлял в тайниках крупную партию наркотиков. Фигуранты забирали запрещенное вещество, расфасовывали его на мелкие партии и прятали в другие тайники. В январе 2025 года они забрали в тайнике сверток с наркотиками и на обратном пути привлекли внимание полицейских. Женщина тут же призналась, что при ней находится запрещенное вещество. Правоохранители изъяли его и отправили на исследование. В результате эксперты определили, что изъятое — наркотики массой более 10 граммов.

Оба фигуранта заключены под стражу на два месяца. Отмечается, что малолетние дети обвиняемой переданы на попечение органу опеки.

Ранее сообщалось, что в Иркутске задержали 65-летнего уроженца одного из государств ближнего зарубежья и 23-летнего россиянина по делу о наркотиках.

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