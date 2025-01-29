Москвичам пообещали земляничный январь

Гидрометцентр: Температура в столице превысит норму на 10-11 градусов

На значительной части Европейской России, в том числе в московском регионе, в ближайшие дни ожидается не по сезону высокая температура, сообщили в Гидрометцентре России.

Среднесуточная температура в центральных областях превысит норму на 10–11 градусов. Такую погоду называют «европейской», или «земляничной», зимой. Вместо традиционных морозов в дни кульминации русской зимы россияне могут столкнуться с обновлением суточных максимумов температуры. Ночи также будут теплыми.

При этом руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предположил, что снег может вернуться в Москву во второй половине февраля. По предварительным прогнозам, он пролежит до начала марта.

Синоптик Евгений Тишковец ранее предупредил, что в четверг, 30 января, в Москве может быть установлен двойной температурный рекорд. Ожидается, что днем температура поднимется до плюс четырех — плюс девяти градусов, что на 15 градусов выше климатической нормы. Таким образом, день может стать самым жарким для 30 января, также может быть побит рекорд максимума для января за всю метеоисторию, который составляет плюс 8,6 градуса в 2007 году.