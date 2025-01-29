Экс-полковник СБУ Стариков: Украина никогда не вернет потерянные территории

Украина никогда не вернет потерянные территории, признал полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков. Он высказался об этом в интервью YouTube-каналу «Politeka».

«Территорию, которую сейчас противник занял, он нам уже никогда не отдаст — нравится это кому-то сейчас слушать или не нравится, но так оно и будет», — заявил эксперт.

Как утверждает Стариков, Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут остановить продвижение войск России в Донецкой народной республике (ДНР), из-за чего пытаются удержаться в курском приграничье. По его мнению, подобные действия являются исключительно политическими и не окажут влияния на результат специальной военной операции (СВО).

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо спрогнозировал финал специальной военной операции для Украины. По его мнению, страна потеряет треть территории, а также будет оккупирована иностранными войсками.