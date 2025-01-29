На Украине указали на связь принудительной мобилизации и алкоголизма в ВСУ

«УП»: Принудительная мобилизация ведет к росту алкоголизма в ВСУ

Принудительная мобилизация на Украине сотрудниками территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине — прим. «Ленты.ру») ведет к росту алкоголизма в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Об этом пишет «Украинская правда» («УП»).

Издание указало на связь между стремлением сотрудников ТЦК выполнить план набора и ростом случаев пьянства в украинской армии. Отмечается, что военно-врачебная комиссия проходит слишком быстро и не учитывает зависимость мобилизованных от алкоголя, а также их пребывание в состоянии опьянения. Во время базовой общевойсковой подготовки инструкторы также игнорируют алкоголизм новобранцев.

«С "учебок" привозят всех подряд — пьяных, "накуренных", "нанюханных" (...). Командиры пытаются ставить этих людей на должности, где от них будет польза. За компьютер алкоголика не посадишь, в пехоту — тоже не "алло", машины заправлять — окей», — рассказал «УП» один из офицеров морской пехоты ВСУ. По его словам, Генеральный штаб ВСУ критикует командиров бригад и батальонов за отказ принимать пополнение из числа алкоголиков.

Ранее офицеры ВСУ рассказали о тактике «затыкания дыр» на фронте. Как отмечается, украинские подразделения сталкиваются со все большими проблемами из-за нехватки солдат и трудностей с мобилизацией и дезертирством.