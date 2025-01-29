На Украине задержали организатора незаконного выезда военнослужащих в Европу

ГБР Украины сообщило о задержании организатора нелегального выезда военных

Дезертировавший из Вооруженных сил Украины (ВСУ) мужчина организовал канал нелегального выезда военнослужащих в Европу. Об этом сообщило Государственное бюро расследований (ГБР) Украины в своем Telegram.

По информации ведомства, его организовал дезертир из Харькова. «В апреле 2024 года фигурант самовольно покинул место службы и переехал в Днепр (до переименования Киевом город Днепропетровск — прим. «Ленты.ру»). Там он разработал схему незаконного заработка на знакомых военнообязанных», — сообщает ГБР.

Сообщается, что за свои услуги он брал 7 тысяч евро. Он передавал военнообязанным незаполненные бланки на командировки с печатями правоохранительных органов.

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