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16:30, 29 января 2025Бывший СССР

На Украине задержали организатора незаконного выезда военнослужащих в Европу

ГБР Украины сообщило о задержании организатора нелегального выезда военных
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Antonio Bronic / Reuters

Дезертировавший из Вооруженных сил Украины (ВСУ) мужчина организовал канал нелегального выезда военнослужащих в Европу. Об этом сообщило Государственное бюро расследований (ГБР) Украины в своем Telegram.

По информации ведомства, его организовал дезертир из Харькова. «В апреле 2024 года фигурант самовольно покинул место службы и переехал в Днепр (до переименования Киевом город Днепропетровск — прим. «Ленты.ру»). Там он разработал схему незаконного заработка на знакомых военнообязанных», — сообщает ГБР.

Сообщается, что за свои услуги он брал 7 тысяч евро. Он передавал военнообязанным незаполненные бланки на командировки с печатями правоохранительных органов.

Ранее стало известно, что мэра города Борислав в Львовской области Украины Игоря Яворского оштрафовали за невыполнение плана мобилизации. Сообщается о составлении протокола в отношении градоначальника.

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