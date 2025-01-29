На Украине заявили о начале боев за трассу Красноармейск — Константиновка

«Страна.ua»: Начались бои за трассу Красноармейск — Константиновка

На покровском направлении начались бои за трассу Красноармейск (украинское название — Покровск) — Константиновка. Об этом со ссылкой на аналитический проект DeepState сообщает в Telegram издание «Страна.ua».

«Уже идут бои за трассу Покровск — Константиновка (...) За минувшие сутки серая зона расширилась на трассу, а также указано продвижение РФ восточнее», — говорится в публикации.

Отмечается, что трасса имеет ключевое значение для снабжения группировки Вооруженных сил Украины на всем покровском направлении.

24 января украинский военный журналист Богдан Мирошников сообщил, что российские войска перерезали трассу Красноармейск — Константиновка севернее села Воздвиженка. По его словам, добраться до города возможно только по двум дорогам, над которыми также летают российские беспилотники.