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11:33, 29 января 2025Интернет и СМИ

На Западе сделали прогноз о настроении Путина на переговорах

Spectator: Путин пойдет на переговоры по Украине с уверенностью в победе
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Sputnik / Vyacheslav Prokofyev / Reuters

Президент России Владимир Путин пойдет на переговоры по урегулированию конфликта на Украине с уверенностью в победе. Прогноз о настроении российского лидера сделало британское издание Spectator.

В западном издании отметили, что в ближайшее время может состояться телефонный разговор Путина с американским президентом Дональдом Трампом. Кроме того, Трамп планирует встретиться с президентом России, уточняется в материале.

«Путин вступит в переговоры с уверенностью в своей предстоящей победе, независимо от того, сколько на это уйдет времени», — добавили в Spectator.

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В материале также заявляется, что Российская армия продвигается в зоне СВО быстрее, чем в 2022 году. «Оборона Украины продолжает разваливаться на фоне критической нехватки пехоты и хаотичной координации между подразделениями», — указано в статье.

При этом настроения на Украине меняются, отметили журналисты — граждане страны все больше готовы поддержать уступки со стороны Киева, чтобы конфликт прекратился.

Ранее Путин высказался о переговорах с Украиной. В частности, он заявил, что готов найти способ вести диалог с президентом Украины Владимиром Зеленским, если у того есть подобное желание. При этом Путин добавил, что, хотя Зеленский может участвовать в переговорах с Россией, он не может подписывать никакие документы.

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