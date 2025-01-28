«Они месяц не просуществуют, если прекратятся деньги». Путин назвал условия для переговоров с Украиной и окончания СВО

Путин заявил, что Зеленский не может подписывать документы на переговорах с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский может участвовать в переговорах с Россией, но не может подписывать никакие документы. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Таким образом президент России ответил на реплику репортера о том, что Зеленский давал понять, что с ним можно вести переговоры.

Переговоры можно вести с кем угодно, только в силу своей нелегитимности он не имеет права ничего подписывать Владимир Путин президент России

Российский лидер также считает, что если Киев захочет отменить указ, то украинские власти найдут юридический способ. Это может сделать председатель Верховной Рады.

Путин напомнил, что когда принимали этот указ, Владимир Зеленский был «легитимным президентом», а сейчас не может отменить документ, «потому что он нелегитимный».

Ранее Зеленский заявил, что не запрещал себе переговоры с Россией. По его словам, было много процессов переговоров, а также много теневых политических коридоров, однако он остановил этот процесс.

Путин назвал условие для переговоров с Зеленским

Путин отметил, что готов найти способ вести диалог с Зеленским, если у того есть подобное желание.

Но если он хочет принимать участие в переговорах, я выделю таких людей, которые будут эти переговоры вести Владимир Путин президент России

Москва в ходе возможных переговоров с Киевом будет добиваться того, что соответствует интересам Российской Федерации, подчеркнул политик. По его словам, это то, что должно гарантировать безопасность обоих государств. «Мы, естественно, будем добиваться того, что нас устраивает, что соответствует нашим интересам», — сказал Путин.

Он призвал не допустить ни одного промаха в подписании документов с Украиной. «Здесь не может быть ни одного промаха, ни одной шероховатости», — сказал глава государства, отметив, что все моменты в вопросе окончательного подписания документов должны быть отточены.

Путин назвал условия и сроки окончания СВО

Спецоперация закончится через полтора-два месяца при условии, если закончатся спонсорские деньги и патроны, заявил российский лидер.

Они же не могут существовать, они месяц не просуществуют, если прекратятся деньги, и в широком смысле говоря, патроны. Все закончится через месяц, полтора-два Владимир Путин президент России

Глава государства также подчеркнул, что в этом плане суверенитет Украины на данный момент практически равен нулю.

Путин также рассказал, что переговоры России с Украиной начались сразу после начала специальной военной операции в 2022 году.

Переговоры начались сразу же после начала СВО. Изначально мы сказали украинскому руководству тогда, что люди в ЛНР, ДНР не хотят быть в составе Украины. Уходите оттуда и все, на этом все закончится, никаких боевых действий, никакой войны. Нет, «будем воевать» Владимир Путин президент России

При этом, по словам политика, Украина согласилась на проведение переговоров уже в конце февраля 2022 года, после чего начались встречи и контакты в Белоруссии, которые впоследствии перенеслись в Стамбул.

Путин обвинил Запад в срыве стамбульских договоренностей

Президент рассказал, что в конце марта российские власти получили документ с подписью главы украинской переговорной группы, который содержал предложения, легшие в основу проекта мирного договора, выработанного в Стамбуле.

Однако после этого страны коллективного Запада уговорили Украину продолжать конфликт. Путин напомнил, что в Киев приехал тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, вероятно, согласовавший свою позицию с американской администрацией.

Они уговорили Украину продолжать войну. А этого уже никто не скрывает, даже сами украинские чиновники, причем достаточно высокого ранга, прямо и публично об этом потом рассказали Владимир Путин президент России

Путин добавил, что Лондон «не скрывает этой информации», говоря о своих действиях открыто. Он добавил, что страны Запада «отказались от Стамбульских соглашений и решили продолжать боевые действия».

Президент также отметил, что в рамках переговорного процесса с Украиной в 2022 году Россия понимала, что может быть обманута, но отвела войска от Киева во избежание кровопролития и эскалации конфликта.

По словам Путина, к нему обратились лидеры некоторых европейских стран и заявили, что Украина не может подписать мирный договор «с пистолетом у виска». Президент уточнил, что после этого было предложено отвести войска от Киева.

В свою очередь украинский лидер Владимир Зеленский 22 января заявил, что срыв переговоров в Стамбуле был связан с нежеланием Киева отступить. Также политик рассказал, что его хотели заменить на Виктора Медведчука.

