Путин призвал не допустить ни одного промаха в подписании документов с Украиной

Путин: В подписании документов с Украиной не может быть промахов

Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину призвал не допустить ни одного промаха в подписании документов с Украиной.

«Здесь не может быть ни одного промаха, ни одной шероховатости», — подчеркнул глава государства.

Он отметил, что все моменты в вопросе окончательного подписания документов должны быть отточены.

Ранее Путин заявил, что специальная операция на Украине закончится через полтора-два месяца при условии, если закончатся спонсорские деньги и патроны. Он также отметил, что суверенитет Украины на данный момент «практически равен нулю».

