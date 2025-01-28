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21:16, 28 января 2025Россия

Путин призвал не допустить ни одного промаха в подписании документов с Украиной

Путин: В подписании документов с Украиной не может быть промахов
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину призвал не допустить ни одного промаха в подписании документов с Украиной.

«Здесь не может быть ни одного промаха, ни одной шероховатости», — подчеркнул глава государства.

Он отметил, что все моменты в вопросе окончательного подписания документов должны быть отточены.

Ранее Путин заявил, что специальная операция на Украине закончится через полтора-два месяца при условии, если закончатся спонсорские деньги и патроны. Он также отметил, что суверенитет Украины на данный момент «практически равен нулю».

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