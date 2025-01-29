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01:51, 29 января 2025Россия

Над Тверской областью сбили еще несколько беспилотников

Руденя: над Тверской областью силы ПВО сбили еще несколько БПЛА
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Globallookpress.com

Над Тверской областью силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще несколько беспилотников. Об этом сообщил глава региона Игорь Руденя, его слова приводит Telegram-канал «Пул69».

«29 января дежурными силами ПВО Минобороны России в районе Андреаполя Тверской области сбито несколько беспилотных летательных аппаратов», — уточнил губернатор.

Позднее Руденя рассказал, что над Торопецким округом отражена атака уже 14 беспилотников.

До этого он сообщал, что силы ПВО сбили шесть беспилотников в Торопецком районе.

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