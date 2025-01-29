Над Тверской областью сбили еще несколько беспилотников

Над Тверской областью силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще несколько беспилотников. Об этом сообщил глава региона Игорь Руденя, его слова приводит Telegram-канал «Пул69».
«29 января дежурными силами ПВО Минобороны России в районе Андреаполя Тверской области сбито несколько беспилотных летательных аппаратов», — уточнил губернатор.
Позднее Руденя рассказал, что над Торопецким округом отражена атака уже 14 беспилотников.
До этого он сообщал, что силы ПВО сбили шесть беспилотников в Торопецком районе.