Над Тверской областью сбили еще несколько беспилотников

Руденя: над Тверской областью силы ПВО сбили еще несколько БПЛА

Над Тверской областью силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще несколько беспилотников. Об этом сообщил глава региона Игорь Руденя, его слова приводит Telegram-канал «Пул69».

«29 января дежурными силами ПВО Минобороны России в районе Андреаполя Тверской области сбито несколько беспилотных летательных аппаратов», — уточнил губернатор.

Позднее Руденя рассказал, что над Торопецким округом отражена атака уже 14 беспилотников.

До этого он сообщал, что силы ПВО сбили шесть беспилотников в Торопецком районе.

