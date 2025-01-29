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15:32, 29 января 2025Забота о себе

Названы четыре диеты для здоровья сердца и мозга

Диетолог Стародубова: Средиземноморская диета снижает риск повторных инфарктов
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Питание играет важную роль в профилактике многих хронических заболеваний, считает замдиректора Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии, главный диетолог Москвы, доктор медицинских наук Антонина Стародубова. Четыре наиболее эффективные диеты для поддержания здоровья сердца и мозга она назвала в беседе с aif.ru.

Первой полезной системой питания диетолог назвала средиземноморскую диету, которая включает продукты из цельной муки, большое количество растительной пищи и морепродуктов. Также в умеренных количествах можно есть орехи, семена, растительное масло, птицу и рыбу, добавила Стародубова. По ее словам, сладости, красное мясо и даже вино тоже допустимы, но в небольших количествах.

Доказано, что приверженность средиземноморской диете в сочетании с физической активностью позволяет предотвращать развитие сердечно-сосудистых заболеваний у здоровых людей

Антонина Стародубоваврач-диетолог

Кроме того, Стародубова отметила, что средиземноморская диета снижает риск повторных инфарктов и инсультов.

Еще одной полезной для сердца системой питания диетолог назвала DASH-диету. Врач объяснила, что это комбинированный подход к питанию, при котором нужно есть меньше соли и больше овощей. Другой особенностью DASH-диеты является сравнительно высокое потребление молочных продуктов.

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Стародубова положительно оценила скандинавскую диету для профилактики заболеваний сердца и сосудов. По ее словам, рацион этой диеты включает продукты, доступные в европейском регионе, такие как морковь, картофель, капуста, яблоки, груши, ягоды, рыба, обитающая в холодных водах, кедровые орехи, яйца. «В последние годы появились результаты крупномасштабных исследований, которые показали, что эта диета позволяет снижать общую смертность, сердечно-сосудистую смертность, смертность от онкологических заболеваний, инсультов, инфаркта миокарда и сахарного диабета», — отметила диетолог.

Наконец, Стародубова рассказала про диету MIND, которая была разработана специально для сохранения молодости мозга. Врач объяснила, что по сути MIND — это комбинация средиземноморской диеты и диеты DASH. Основными продуктами при таком питания являются листовая зелень, овощи, орехи, ягоды, бобовые, цельнозерновые продукты, морепродукты, птица и оливковое масло.

Ранее доктор медицинских наук Вадим Покровский заявил, что растительная диета снижает риск возникновения трех видов рака. По его словам, обилие клетчатки в рационе существенно уменьшает вероятность развития колоректального рака.

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