Обстановку в промзоне под Нижним Новгородом после атаки БПЛА сняли на видео

Shot: На предприятии в Кстовской промзоне проливают конструкции после атаки БПЛА

Пожарные приступили к проливу металлических конструкций предприятия «СИБУР-Кстово» в Кстовской промзоне в Нижегородской области после ночной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Видео с обстановкой на месте опубликовал Shot в Telegram.

На кадрах видно, что открытого горения уже нет. Также запечатлена машина экстренной пожарной службы.

По информации издания, анализ атмосферы сотрудниками спецлаборатории не выявил превышения норм вредных веществ.

Ранее в сети появилось видео с мощным пожаром на территории промзоны в Кстово. На записи видно огненное зарево и столбы дыма. По словам очевидцев, незадолго до возгорания они слышали звук пролета дрона. Позже губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что возгорание началось в результате падения обломков беспилотников. Пострадавших нет.

В свою очередь, Минобороны России отчиталось, что в ночь на 29 января система противовоздушной обороны уничтожила над регионами страны 104 дрона ВСУ. В Курской области сбили 47 летательных аппаратов, в Брянской — 27, в Смоленской — 11, Тверской — 7, Белгородской — 4, Нижегородской — 3. Еще по одному летательному аппарату поразили над Ленинградской и Ростовской областями.