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11:23, 29 января 2025Интернет и СМИ

Ozon предупредил россиян о мошеннической рассылке

Ozon сообщил, что мошенники взломали аккаунт сотрудника поддержки во «ВКонтакте»
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Маркетплейс Ozon предупредил россиян, что злоумышленники взломали аккаунт сотрудника поддержки компании в соцсети «ВКонтакте» и организовали рассылку фишинговых писем. Об этом компания написала на странице в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня ночью мошенники взломали аккаунт VK сотрудника поддержки Ozon и разослали подписчикам фишинговые сообщения — обещали "в честь дня рождения" денежный приз, для получения которого нужно оплатить комиссию», — говорится в сообщении.

В компании отметили, что восстановили доступ к группе в соцсети и удалили сообщения с мошенническими предложениями. Также сотрудники Ozon призвали клиентов не переходить по ссылкам из этих писем и не вводить там данные банковской карты.

Ранее стало известно, что два хакера из Санкт-Петербурга взломали аккаунты россиян на портале «Госуслуги» и оформили на них кредиты. В их отношении возбудили уголовные дела по статье «Мошенничество».

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