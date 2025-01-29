Пенсионный фонд северного соседа России заработал рекордную прибыль

Пенсионный фонд Норвегии заработал прибыль почти в $222 млрд в 2024 году

По итогам 2024 года Пенсионный фонд Норвегии (Government Pension Fund Global, GPFG) заработал рекордную прибыль в 2,511 триллиона местных крон, или 221,8 миллиарда долларов по актуальному курсу валют. Об этом сообщается на сайте Norges Bank Investment Management (NBIM), который управляет фондом.

Предыдущий максимум был зафиксирован в 2023 году, за 12 месяцев GPFG заработал прибыль в размере 2,22 триллиона норвежских крон. Таким образом, результат за 2024-й превысил прошлогоднюю планку примерно на 291 миллиард.

В тоже время суммарная доходность инвестиций крупнейшего в мире суверенного фонда составила 13 процентов и не смогла превысить показатель за 2023-й (16,1 процента). Несмотря на спад показателя, глава подразделения Центробанка Норвегии (NBIM) Николай Танген назвал достигнутый результат очень хорошим. «Фонд добился очень хорошей доходности в 2024 году благодаря очень сильному фондовому рынку», — пояснил он. Неплохие результаты, в частности, продемонстрировали акции технологических гигантов США, заключил Танген.