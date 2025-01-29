В Пентагоне высказались об отправке Украине противоракет для Patriot из Израиля

Пентагон не подтвердил отправку Украине противоракет для Patriot из Израиля

Пентагон не подтвердил, но и не опроверг сообщение портала Axios о том, что Вашингтон отправил из Израиля в Польшу около 90 противоракет для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot с целью их дальнейшей передачи Украине. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя Минобороны США.

На просьбу подтвердить информацию об отправке оружия, она высказалась: «Мы видели эти сообщения, но сейчас нам нечего предоставить».

Ранее стало известно, что американские военные передали Украине около 90 ракет-перехватчиков для Patriot, которые ранее находились на хранении в Израиле. Как отметили журналисты, Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля вывели систему Patriot из эксплуатации в апреле 2024 года, назвав ее устаревшей, из-за разработки собственных систем противовоздушной обороны (ПВО).