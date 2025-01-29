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19:43, 29 января 2025Россия

Пикетчицу с вопросом о похищенной чеченке задержали на мосту Кадырова

В Петербурге задержали Елену Патяеву, подругу вывезенной в Чечню Сулеймановой
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Игорь Руссак / РИА Новости

В Санкт-Петербурге задержали Елену Патяеву, подругу насильно вывезенной в Чечню Седы Сулеймановой. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Издание уточняет, что задержание произошло во время одиночного пикета Патяевой, который та устроила на мосту Ахмата Кадырова. На плакате пикетчицы был написан вопрос о судьбе ее подруги. Основанием для задержания стало, по утверждению полицейских, нарушение коронавирусных ограничений.

«Оформляют протокол за антиковид. Как только составят, сказали, что отпустят. Это четвертый мой пикет, первый был примерно год назад», — рассказала подруга похищенной чеченки Сулеймановой.

В 2022 году Седа Сулейманова бежала из Чечни, поскольку члены семьи заставляли ее следовать местным обычаям, в случае неповиновения она подвергалась избиению. Кроме того, девушку хотели без ее желания выдать замуж. Правозащитники помогли чеченке найти в Северной столице работу и жилье. Летом 2023 года ее насильно вывезли в Чечню, после чего она бесследно исчезла.

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