Подавший сигнал бедствия российский самолет приземлился в Астрахани

РИА Новости: Подавший сигнал бедствия Boeing приземлился в Астрахани

Пассажирский самолет российской авиакомпании «Победа», который подал сигнал бедствия во время полета из Дубая в Москву, успешно приземлился в Астрахани. Об этом РИА Новости сообщили в экстренных службах.

Источник агентства рассказал, что, по предварительной информации, причиной незапланированной посадки стало срабатывание датчика пожарной сигнализации. Во время инцидента никто не пострадал.

Направлявшийся в Россию из ОАЭ Boeing подал сигнал бедствия над Каспийским морем в среду, 29 января. В пресс-службе отечественного перевозчика заявили, что его сотрудники проверяют появившуюся в СМИ информацию.