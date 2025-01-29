В России прокомментировали слова Карлсона о покушении на Путина

Депутат Журова назвала показательным обсуждение в США покушения на Путина

Информация о подготовке покушение со стороны США на президента России Владимира Путина — это открытое заявление, что думает о Москве Вашингтон, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат прокомментировала слова американского журналиста Такера Карлсона.

«Слава богу, что к ним (к угрозам — прим. «Ленты.ру») приглядываются службы, которые защищают нашего президента. Но чаще всего это говорят для красивого словца, не задумываясь. В принципе, такие угрозы так или иначе должны быть отслежены законодательством той страны, где это говорят, потому что достаточно сложно через океаны какие-то расследования делать», — сказала Журова.

Это достаточно открытое заявление, что вот что мы о вас думаем Светлана Журова первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что подготовка покушения на президента России Владимира Путина и одно лишь обсуждение этого является преступлением. В связи с этим он предупредил Запад об опасности ядерной войны.

До этого американский журналист Такер Карлсон рассказал, что администрация бывшего президента США Джо Байдена рассматривала возможность организовать покушение на Путина. «Бывший госсекретарь Тони Блинкен так сильно продвигал идеи настоящей войны», — заявил Карлсон. Каких-либо деталей он, однако, не привел.