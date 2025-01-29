Минобороны: Российские войска отразили восемь контратак ВСУ в Курской области

Российские войска за сутки отразили восемь контратак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Бои проходили около населенных пунктов Черкасское Поречное, Новая Сорочина, Малая Локня, Рубанщина, Свердликово, Суджа, Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Заолешенка, Куриловка, Лебедевка, Махновка, Рубанщина, Никольский и Николаевка.

Противник за сутки потерял три танка, семь пунктов управления беспилотниками, склад боеприпасов, семь боевых бронированных машин, 29 автомобилей и 420 человек личного состава. За все время ведения боевых действий в регионе ВСУ лишились до 55 900 военнослужащих.

Ранее российский боец с позывным Егерь рассказал, что бои в Судже Курской области в первые дни вторжения Вооруженных сил Украины были похожи на ад. По его словам, в один из дней в ходе отражения атак ВСУ бойцы израсходовали 40 тысяч патронов, а число выпущенных по нему и сослуживцам дронов достигало сотни.