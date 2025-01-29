Предсказана судьба цен на недвижимость в России в 2025 году

Эксперт по недвижимости Назарычев: Цены на недвижимость снижаться не будут

Ожидать снижения цен на недвижимость в 2025 году не стоит, заявил в разговоре с «Лентой.ру» эксперт рынка недвижимости, генеральный директор Roomba-service Алексей Назарычев. Препятствовать этому, по его словам, будет инфляция.

«Высокая инфляция и дорожающие материалы не дадут сильно снизить стоимость квадратного метра в строительстве, — сказал эксперт. — Низкий спрос будет давить на цены, поэтому застройщикам придется искать компромиссные варианты. Скорее всего небольшое снижение будет упаковываться в скидки на конкретные лоты».

Снижения цен на вторичном рынке, по мнению Назарычева, также не ожидается. Он объяснил, что владельцы не готовы продавать квартиры дешевле, чем покупали сами, или ниже определенной планки.

«Скорее всего, они просто уйдут в ожидание снижения ключевой ставки или в аренду. Исключения мы сможем наблюдать только в срочных сделках, где ситуация у людей безвыходная. Также нужно учитывать, что сейчас на депозитах находится огромная денежная масса и формируется отложенный спрос. После снижения ключевой ставки эти деньги вернутся на рынок, что моментально подстегнет рост цен», — добавил эксперт.

Держать цены, по его словам, будет и то, что застройщики уже начали откладывать ввод новых проектов на более поздние сроки, сокращая предложение.

Ранее стало известно, что самую дешевую в Московской области квартиру готовы сдать женщине без кошки или собаки за 8,5 тысячи рублей. Нюанс состоит в том, что в помещении, расположенном в Химках, отсутствует мебель и даже унитаз.