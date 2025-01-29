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11:13, 29 января 2025Бывший СССР

Припортовая инфраструктура повреждена в Одесской области

Глава Одесской ОВА Кипер сообщил о повреждении припортовой инфраструктуры
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ritzau Scanpix / Reuters

Припортовая инфраструктура повреждена в Одесской области в результате удара Вооруженных сил (ВС) России. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в своем Telegram-канале.

«Напряженная работа наших сил ПВО», — подчеркнул чиновник.

Кипер уточнил, что инфраструктурные объекты в Измаильском районе получили повреждения после атаки ВС России с помощью беспилотных летательных аппаратов в ночь на 29 января. Глава Одесской ОВА подтвердил, что жертв и пострадавших в результате удара нет.

Ранее глава украинской Запорожской областной государственной администрации (ОГА) Иван Федоров заявил о повреждении объектов инфраструктуры. По его словам, взрывы произошли в ночь на среду в восьми населенных пунктах региона.

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