Глава Одесской ОВА Кипер сообщил о повреждении припортовой инфраструктуры

Припортовая инфраструктура повреждена в Одесской области в результате удара Вооруженных сил (ВС) России. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в своем Telegram-канале.

«Напряженная работа наших сил ПВО», — подчеркнул чиновник.

Кипер уточнил, что инфраструктурные объекты в Измаильском районе получили повреждения после атаки ВС России с помощью беспилотных летательных аппаратов в ночь на 29 января. Глава Одесской ОВА подтвердил, что жертв и пострадавших в результате удара нет.

Ранее глава украинской Запорожской областной государственной администрации (ОГА) Иван Федоров заявил о повреждении объектов инфраструктуры. По его словам, взрывы произошли в ночь на среду в восьми населенных пунктах региона.