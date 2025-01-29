Работающим весь день за компьютером людям дали советы по профилактике частой проблемы

Офтальмолог Чурганова: Правильное освещение снизит риск компьютерного синдрома

У работающих весь день за компьютером людей повышен риск так называемого компьютерного зрительного синдрома, предупредила врач-офтальмолог медицинской компании «СберЗдоровье» Мария Чурганова. Советы, которые помогут снизить вероятность развития этого состояния, она дала «Ленте.ру».

По словам врача, компьютерный синдром — это комплекс проявлений, который возникает в результате длительной зрительной нагрузки и сниженной частоты моргания при работе с электронными устройствами. О развитии этой частой проблемы со зрением сигнализируют такие симптомы, как покраснение, жжение, напряжение, раздражение, сухость глаз, а также боль в плечах, спине, шее и голове, рассказала эксперт.

Лечение и профилактика компьютерного синдрома тесно связаны, уточнила собеседница «Ленты.ру». Прежде всего она посоветовала снизить риск перенапряжения глаз с помощью правильного освещения рабочего места — свет не должен быть тусклым, рассеянным или слишком ярким. Не менее важно, по словам Чургановой, устранить количество бликов от экрана, например, за счет специального матового покрытия.

Вместе с этим, если попробовать установить экран монитора немного ниже уровня глаз — так, чтобы верхнее веко находилось по краю зрачка, то благодаря сужению размера глазной щели слезная пленка будет меньше испаряться и высыхать, разъяснила Чурганова. Также врач призвала следить за микроклиматом в помещении — влажность должна быть примерно 55-60 процентов.

Для уменьшения усталости глаз при работе за компьютером полезно и делать регулярные упражнения и соблюдать правило «20 на 20» — каждые 20 минут делать перерыв на 20 секунд, в это время смотреть вдаль или закрывать глаза. Снять напряжение и усталость глаз также можно и при помощи гимнастики: крепко зажмурить глаза, затем расслабить. Это упражнение следует повторить несколько раз. Если перечисленные меры не помогают, то следует обратиться к врачу-офтальмологу. Он проведет осмотр и может назначить увлажняющие капли для глаз или ношение очков. Последние могут назначить для постоянного ношения или для работы вблизи,что особенно важно для людей с возрастной дальнозоркостью — после 40 лет Мария Чурганова офтальмолог

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