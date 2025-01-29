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07:00, 29 января 2025Забота о себе

Раскрыт способ мягко отказать в сексе и избежать обид

Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Сексолог, директор центра семейного и сексуального образования Secrets Милана Соколова рассказала, как отказать партнеру в сексе так, чтобы избежать обид с его стороны и не испортить отношения. Своими рекомендациями она поделилась с «Лентой.ру».

Эксперт уверяет, что в вопросах секса важна честность, поэтому стоит сразу откровенно объяснить причину отказа от интимной близости, избегая при этом обвинений. «Эмпатия — важная составляющая подобных разговоров. Важно показать, что, несмотря на отказ, партнер остается для вас ценным и значимым человеком. Например, можно сказать: "Мне хочется побыть в одиночестве, но я по-прежнему дорожу нашим временем вместе"», — посоветовала сексолог.

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Также Соколова посоветовала предложить партнеру альтернативу интимной близости. Это может быть время вдвоем без сексуального контакта: объятия, разговоры, совместный просмотр фильма или сериала. Подобный подход поможет сохранить эмоциональную близость, даже если физической близости в этот день не будет, объяснила она.

Важно освободиться от чувства вины. Секс не обязан быть постоянным, и отказ не является показателем проблем в отношениях. Это всего лишь часть естественных желаний каждого человека и забота о собственных границах

Милана Соколова сексолог

Также, как отметила Соколова, иногда к отказу можно подойти с юмором, если это уместно и принято в отношениях пары. По ее словам, это позволит снизить напряжение и оставить ситуацию в позитивном ключе.

Ранее сексолог Элис Чайлд назвала способы без стеснения рассказать партнеру о своих сексуальных желаниях. Научиться без стеснения говорить с партнером на подобные темы поможет практика наедине с собой, уверен он.

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