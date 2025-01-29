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18:03, 29 января 2025Бывший СССР

Раскрыта дата первой встречи властей Украины с администрацией Трампа

Первая встреча МИД Украины с администрацией Трампа состоится 12 февраля в Париже
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Shawn Thew / Pool / Reuters

Первая встреча властей Украины с администрацией президента США Дональда Трампа состоится 12 февраля. Об этом пишет украинское издание «Общественное» со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

«Наш собеседник сообщил, что эта встреча должна состояться 12 февраля в Париже», — подчеркивает издание.

«Общественное» раскрыло дату встречи министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги с администрацией Трампа. Как утверждается, украинский министр приглашен на расширенное заседание глав МИД Франции, Германии, Польши, Италии, Великобритании, Испании и США.

Ранее Зеленский выдвинул условие Трампу по завершению конфликта на Украине. Политик считает, что Трамп понимает нюансы, связанные с мирным процессом, указывая, что конфликт необходимо урегулировать.

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