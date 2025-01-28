Зеленский выдвинул условие Трампу по завершению конфликта на Украине. В чем оно заключается?

Independent: Зеленский требует от Трампа привлечь Киев к мирным переговорам

Президент Украины Владимир Зеленский выдвинул требования американскому лидеру Дональду Трампу. По его словам, необходимо привлечь Киев к переговорам с Москвой.

Зеленский убежден, что при Трампе возможно заключить сделку о прекращении огня, однако требует, чтобы к мирным переговорам подключили Украину. «Иначе это не сработает. Потому что Россия не хочет прекращать вооруженный конфликт, а Украина хочет», — убежден президент.

Украинский лидер считает, что Трамп понимает нюансы, связанные с мирным процессом, указывая, что конфликт необходимо урегулировать, «или все будет только хуже». При этом Зеленский сомневается в желании России закончить боевые действия.

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Зеленский допустил начало переговоров с Россией

Украинский лидер допустил переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Политик подчеркивал, что для Киева очень важен вопрос гарантий безопасности и, если Трамп сможет гарантировать Украине безопасность, Киев пойдет по пути дипломатии.

Также украинский лидер посоветовал Трампу расставить приоритеты в общении по Украине. Он указал, что диалог с Киевом должен быть в приоритете над Москвой.

Впоследствии Зеленский указывал, что Трамп демонстрирует желание завершить конфликт, однако неизвестно, как это произойдет, деталей не знают в том числе в Киеве.

Трамп выражал готовность к разговору с Путиным

Трамп неоднократно заявлял о готовности к разговору о прекращении огня с Путиным, в отличие от покинувшего пост главы государства Джо Байдена и его администрации. При этом во время предвыборной гонки американский лидер обещал остановить конфликт за 24 часа после прихода в Белый дом. Однако впоследствии он поручил спецпосланнику по Украине Киту Келлогу урегулировать украинский конфликт за 100 дней.

Американский лидер подчеркивал, что его всегда связывали хорошие отношения с Путиным, «несмотря на мистификации радикальных левых о России».

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В свою очередь, Путин также неоднократно повторял, что Россия сохраняет готовность к диалогу. Российский лидер отмечал, что Зеленский сам запретил себе проводить переговоры с Москвой.

«Мы всегда говорили, и хочу это подчеркнуть еще раз, мы готовы к этим переговорам по украинской проблематике», — прокомментировал Путин намерение Трампа начать обсуждение урегулирования украинского конфликта с Москвой.

Путин указывал, что у него с Трампом всегда были деловые, прагматические отношения. Он подчеркнул, что Москва видит заявления президента США о готовности к совместной работе и всегда к этому открыта.