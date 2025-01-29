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02:00, 29 января 2025Забота о себе

Раскрыта тревожная эротическая тенденция среди холостых мужчин и женщин

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Bruno van der Kraan / Unsplash

Больше половины пользователей популярного приложения для знакомств в этом году планируют не заниматься сексом и мастурбацией или хотя бы подумать об этом. Такие данные проводит Daily Mail, ссылаясь на результаты проведенного опроса.

Сообщается, опрос, в котором приняли участие две тысячи холостых мужчин и женщин, показал, что более половины из них (59 процентов) в 2025 году приняли решение не заниматься сексом и мастурбировать или собираются всерьез об этом подумать.

Самой распространенной причиной эротического воздержания участники опроса назвали желание сосредоточиться на самосовершенствовании. При этом каждый третий убежден, что отказ от секса и самоудовлетворения улучшит их психическое здоровье.

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Ранее пара, которая отказалась от секса на три года, рассказала о результатах. По их словам, постепенно тяга к сексу полностью исчезла, зато они стали ближе друг к другу эмоционально.

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