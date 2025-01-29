Расправившегося с 16-летней девушкой преступника арестовали через 48 лет

В США арестовали пенсионера, который задушил 16-летнюю девушку в 1977 году

В США арестовали мужчину, расправившегося со школьницей 48 лет назад. Об этом пишет People.

12 марта 1977 года на втором этаже школы в Гонолулу, Гавайи, нашли бездыханную 16-летнюю Дон Момохару. Вокруг ее шеи был обмотан оранжевый платок. Причиной смерти стала асфиксия, преступник также изнасиловал ее. Как выяснилось впоследствии, в то утро Момохара получила звонок от неизвестного мужчины, а затем сказала матери, что пойдет с подругами в торговый центр. Впоследствии свидетели рассказали, что видели девушку в компании молодого человека на автомобиле Pontiac Lemans с темно-бордовым кузовом и белой крышей. У полиции даже был его примерный портрет, но расследование зашло в тупик.

К нераскрытому делу вернулись лишь недавно. В 2019 году следователи взяли ДНК с оставшихся вещественных доказательств и отследили его через генеалогические сайты. Они нашли два совпадения — подозреваемыми оказались пенсионеры, братья Кастро. Детективы вскоре выяснили, что 66-летний Гидеон Кастро был выпускником той же школы, где училась Момахара. Как оказалось, они познакомились на его выпускном вечере. Гидеона Кастро, проживавшего в доме престарелых, арестовали.

Ранее криминалистам из США удалось установить личность беременной женщины, найденной в озере почти 40 лет назад. Однако поиск преступника продолжается.