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11:38, 29 января 2025Силовые структуры

Рецидивист устроил конопляную ферму на даче соседки в российском селе

В Нижегородской области рецидивист выращивал коноплю на даче соседки
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Александр Казаков/Коммерсантъ

В Нижегородской области дачница нашла в своем доме конопляную ферму, которую втайне от нее обустроил сосед-рецидивист. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Женщина долго отсутствовала на своей даче в селе Польцо. Когда же она приехала, то не смогла открыть входную дверь, на которой кто-то сменил замки. Хозяйка вызвала полицейских. Они вскрыли дом и обнаружили внутри четыре ведра с каннабисом, весы и ультрафиолетовые лампы.

В результате оперативных мероприятий силовики установили, что растение выращивал 45-летний сосед, отсидевший восемь сроков за покушение, кражи, избиения и браконьерство. У него провели обыски и нашли в телефоне фотографии закладок. Соседа задержали. Возбуждено уголовное дело.

20 января сообщалось, что в Нижнем Новгороде полицейские обнаружили нарколабораторию благодаря курьеру.

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