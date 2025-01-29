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14:07, 29 января 2025Бывший СССР

Рейтинг партии Пашиняна упал до минимума

В Армении заявили о падении рейтинга партии Пашиняна до минимума за семь лет
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Рейтинг партии «Гражданский договор» премьер-министра Армении Никола Пашиняна упал до минимума за семь лет. Об этом говорится в результатах опроса, представленных армянским представительством компании MPG, передает РИА Новости.

В настоящее время рейтинг партии составляет 11,3 процента. Именно такая доля опрошенных граждан готова проголосовать за «Гражданский договор». Это самый низкий показатель с 2018 года.

Опрос проводился через телефонные звонки. В нем приняло участие 1100 человек.

Ранее предстоятель Ширакской епархии Армянской апостольской церкви (ААЦ) Микаель Аджапахян оценил предложение премьер-министра Армении Никола Пашиняна о налогообложении представителей религии. «Ни в одной стране такого нет, это плод больного ума», — сказал он.

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