Рита Ора поделилась снимком в пестром бикини

Британская певица Рита Ора поделилась пляжным снимком в пестром бикини

Британская певица Рита Ора поделилась откровенным снимком с пляжа. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

34-летняя поп-исполнительница запечатлела себя на камеру, позируя на пляже. На ней бюстгальтер от бикини с пестрым принтом и голубые шорты, оформленные белым поясом и синими вертикальными полосами. При этом ее образ дополняют черная бейсболка, очки в желтой оправе и круглые золотые серьги.

«Настроение», — подписала знаменитость пост.

Ранее сообщалось, что журналисты опубликовали в сети снимки Риты Оры в раздельном купальнике без фотошопа.