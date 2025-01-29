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07:00, 29 января 2025Ценности

Рита Ора поделилась снимком в пестром бикини

Британская певица Рита Ора поделилась пляжным снимком в пестром бикини
Мария Винар
Рита Ора

Рита Ора. Фото: @ritaora

Британская певица Рита Ора поделилась откровенным снимком с пляжа. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

34-летняя поп-исполнительница запечатлела себя на камеру, позируя на пляже. На ней бюстгальтер от бикини с пестрым принтом и голубые шорты, оформленные белым поясом и синими вертикальными полосами. При этом ее образ дополняют черная бейсболка, очки в желтой оправе и круглые золотые серьги.

«Настроение», — подписала знаменитость пост.

Ранее сообщалось, что журналисты опубликовали в сети снимки Риты Оры в раздельном купальнике без фотошопа.

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