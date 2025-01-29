Россияне получат возможность составить семейное древо по базе данных в соцсети

Во «ВКонтакте» позволят переносить данные о семейном древе в приложение «Семья»

Пользователи «ВКонтакте» получат возможность составлять семейное древо по базе данных в соцсети. Об этом стало известно «Ленте.ру».

Россиянам откроют доступ к переносу информации из генеалогического сервиса MyHeritage в мини-приложение «Семья». Таким образом, пользователи смогут обнаружить родственников по поиску в соцсети, а затем добавлять их в свое древо.

Для переноса сведений из сервиса следует выбрать в настройках профиля пункт «Перенести древо из MyHeritage». Позже пользователям мини-приложения откроется возможность создавать чаты с найденными родственниками в «VK Мессенджере».

Вскоре в функции сервиса также добавится поиск членов семьи среди древ других пользователей, а также оповещение о днях рождения тех, кто указан в генеалогическом древе.

Ранее стало известно, что россияне за праздники поставили рекорды во «ВКонтакте». Пользователи соцсети проводили 2,2 миллиарда минут в VK Видео почти каждые сутки во время праздничных дней.